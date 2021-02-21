ВОЗ изучает данные о новом вирусе птичьего гриппа в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от России данные о случаях заражения новым вирусом птичьего гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Тарика Яшаревича.

«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией <...> о заражении людей птичьим гриппом H5N8», – рассказал Яшаревич.

По его словам, организация поддерживает контакт с российскими властями, чтобы получить больше сведений и оценить возможное влияние произошедшего на общественное здравоохранение.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидность вируса птичьего гриппа H5N8.