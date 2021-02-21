Черногория начала вакцинацию «Спутником V»

В Черногории началась вакцинация российским препаратом «Спутник V», полученным из Сербии, сообщает черногорский Институт общественного здоровья на своей странице в Twitter.

«Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку [от коронавируса] <...> Важнейший этап в борьбе с пандемией начался», – указано в сообщении.

12 февраля Институт лекарств и медицинских средств Черногории одобрил ввоз в страну российской вакцины «Спутник V». До этого иммунизация в стране не проводилась.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.