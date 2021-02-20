Пятеро пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске находятся в тяжелом состоянии

Пять человек, пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, госпитализированы в местную больницу, их состояние оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональный Минздрав.

«В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пятеро пострадавших в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентами занимаются бригады травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов.

Ранее на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека. Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. м.