Адвокат: арестованный за госизмену Воронин не проходит по делу Сафронова

Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов заявил о том, что арестованный в Москве по подозрению в госизмене политолог Демури Воронин не проходит по делу его подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он не исключил, что журналист мог быть знаком с Ворониным, поскольку арестованный был достаточно известным экспертом.

Адвокат подчеркнул, что факт их знакомства не свидетельствует о взаимосвязи их дел.

«Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается», — подчеркнул Павлов.

Кроме того, источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что политолог мог быть связан с немецкими спецслужбами.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали Демури Воронина. После этого Лефортовский суд вынес в отношении него решение об аресте на месяц и 30 суток.