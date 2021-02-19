В МИД РФ рассказали, зачем Запад придумал историю с «отравлением» Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что западные страны придумали историю с якобы отравлением Алексея Навального, чтобы поддерживать образ об агрессии России, передает РИА «Новости».

«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве», — уверяет Захарова.

Эта придуманная Западом история, как считает дипломат, была нужна, чтобы создать у других стран не очень хорошее мнение о государстве. Кроме того, это уводит политологическую мысль в русло: «Как же Россию продолжать сдерживать?» — «Нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию».

Ранее стали известны детали готовящихся санкций ЕС против России из-за Навального.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращению в РФ его задержали.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.