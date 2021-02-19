В Москве выявлено минимальное с 1 ноября число случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 1 972 случая коронавирусной инфекции, это минимальный показатель с 1 ноября. Об этом информирует оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 964 609 случаев COVID-19.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 53 пациента. В общей сложности умер 14 631 человек.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России увеличилось за сутки на 13 433.