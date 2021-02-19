Стала известна причина перекрытия моста в Крым

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за непогоды, передает РИА «Новости».

Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань», движение транспорта по мосту приостановлено в обоих направлениях с 6.00 из-за сильного снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра.

Притом в «Крымской железной дороге» уточнили, что железнодорожная часть моста в Крым из-за непогоды не перекрыта, движение поездов штатное.

Ранее сообщалось, что впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту.