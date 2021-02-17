Генсек ООН предложил G20 создать группу по вакцинации от COVID-19
Глобальная вакцинация от коронавируса требует скоординированных усилий, этим могла бы заняться специально созданная группа в рамках G20. С таким предложением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.
«Я полагаю, что G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования», — сказал генеральный секретарь.
В мире коронавирусом заразились 110 млн, выздоровели почти 85 млн, скончались 2,4 млн человек.
Ранее российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Узбекистане.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».