ЕСПЧ просит Россию в качестве обеспечительной меры освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты Ольгу Михайлову.

«ЕСПЧ принял решение по моему обращению <...> Страсбургский суд принял решение на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ освободить Навального», — рассказала адвокат.

Ранее в российском министерстве юстиции сообщили, что Россия не сможет освободить осужденного по делу «Ив Роше» Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.

Как заявил российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, ЕСПЧ подвергается «чудовищному давлению», а решение по принятию обеспечительных мер противоречит практике применения статьи 39.