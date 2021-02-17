Во Франции создали убивающую COVID-19 защитную маску

Французская компания BioSerenity сообщила, что создала защитную маску, способную уничтожать коронавирус нового типа, передает телеканал BFMTV.

В компании отметили, что у данного изделия есть четыре слоя. У одного из них имеются бактерицидные и антивирусные свойства с двумя молекулами — циклодекстрином и четвертичным аммиаком. Это средство зашиты способно блокировать и убивать вирус, которые передаются воздушно-капельным путем.

Как рассказал представитель компании, маска также может обеззараживать себя, что делает ее менее опасной при попадании в окружающую среду.

Такую маску разработали специалисты из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.