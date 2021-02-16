Диетолог раскрыла секрет, как перехитрить организм и отказаться от сладкого

Индийский диетолог Пуджа Малхотра рассказала об эффективных способах обуздать тягу к сладкому, сообщает NDTV.

По ее словам, тяга к сахару — это самая большая проблема на пути к похудению и оздоровлению организма. Однако хорошо справиться с привычкой употреблять много сладкого поможет большое количество воды, ведь недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам. Еще один способ — добавить в рацион больше клетчатки и белка, так как эти питательные вещества обеспечат сытость.

При желании съесть что-нибудь сладкое диетолог советует перекусить фруктом или сухофруктами: курагой, изюмом или финиками. Они, как отмечает Малхотра, являются здоровой альтернативой для борьбы с тягой к сахару.

В случае, если устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве.

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