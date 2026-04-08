На Западе заявили о появлении у России нового союзника

Россия усилила сотрудничество с Мадагаскаром для укрепления своего влияния в Африке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждает издание, РФ поставляет вооружения и развивает политические связи с новым руководством страны.

При этом на изменение приоритетов Мадагаскара также указывает поездка президента на переходный период Микаэля Рандрианирины в Москву в качестве первого зарубежного визита, а не во Францию, которая считается ключевым партнером островного государства.

Кроме того, по данным агентства, в стране происходит формирование пророссийской политической инфраструктуры, в том числе создано движение «Друзья России», которое выступает за сближение с Москвой и странами БРИКС.

1 апреля администрация Микаэля Рандрианирины сообщила, что партия военного снаряжения и помощи из России передана республике.

Выступая на церемонии в лагере парашютистов имени генерала Исмаэля Мунибу в Ивату, министр вооруженных сил Эли Маминирина Разафитумбу отметил, что «для армии большая честь получить это снаряжение, необходимое для укрепления безопасности границ и спокойствия на Мадагаскаре».

Ранее Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества.