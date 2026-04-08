Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе заявили о появлении у России нового союзника

Bloomberg: Мадагаскар стал новым союзником России в Африке
Shutterstock/FOTODOM

Россия усилила сотрудничество с Мадагаскаром для укрепления своего влияния в Африке. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждает издание, РФ поставляет вооружения и развивает политические связи с новым руководством страны.

При этом на изменение приоритетов Мадагаскара также указывает поездка президента на переходный период Микаэля Рандрианирины в Москву в качестве первого зарубежного визита, а не во Францию, которая считается ключевым партнером островного государства.

Кроме того, по данным агентства, в стране происходит формирование пророссийской политической инфраструктуры, в том числе создано движение «Друзья России», которое выступает за сближение с Москвой и странами БРИКС.

1 апреля администрация Микаэля Рандрианирины сообщила, что партия военного снаряжения и помощи из России передана республике.

Выступая на церемонии в лагере парашютистов имени генерала Исмаэля Мунибу в Ивату, министр вооруженных сил Эли Маминирина Разафитумбу отметил, что «для армии большая честь получить это снаряжение, необходимое для укрепления безопасности границ и спокойствия на Мадагаскаре».

Ранее Россия и Мадагаскар обсудили перспективы гуманитарного сотрудничества.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
