Суд обратил в доход государства имущество бывшего замгубернатора Кубани Анны Миньковой и членов ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

В иске указано, что Минькова в попытке скрыть реальное имущественное положение регистрировала активы на родственников. Речь идет о 21 объекте движимого и недвижимого имущества. Их общая стоимость составляет порядка 110,6 млн рублей (рыночная — около 338,6 млн рублей).

«Суд пришел к выводу о том, что активы Миньковой являются продуктом ее коррупционного поведения, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы», — говорится в сообщении.

В результате суд обратил в доход государства объекты движимого и недвижимого имущества, а также взыскал денежные средства, составляющие эквивалент стоимости ранее проданного имущества в размере более 90 млн рублей.

В феврале генеральная прокуратура РФ сообщила о намерении через суд взыскать с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также членов ее семьи, свыше 330 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что в период работы на посту она приобрела имущество, включая недвижимость и транспортные средства, чья совокупная стоимость значительно превышала ее официально задекларированный доход. Речь идет о внушительном списке активов: пять земельных участков, три частных дома, четыре квартиры, три коммерческих помещения общей площадью 7 тыс. кв. м. и парк из шести автомобилей.

Ранее суд изъял имущество семьи бывшего замглавы Росавтодора на сумму 220 млн рублей.