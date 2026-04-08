Назван срок подачи заявок на новое пособие для семей с двумя и более детьми

ТАСС: заявки на возврат НДФЛ семьям с двумя и более детьми можно подать с июня

Соцфонд России с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новая выплата вводится в рамках госполитики по поддержке семей с детьми и улучшению демографической ситуации. Она предназначена для семей работающих россиян, которые платят 13% НДФЛ, но в совокупности зарабатывают меньше полутора прожиточных минимумов по региону проживания и при этом воспитывают двоих и более детей.

До начала октября такие граждане вправе подать заявку на перерасчет подоходного налога за прошлый год по ставке 6%. Оставшиеся 7% будут им возвращены.

Заявки на выплату принимаются тремя способами — на портале «Госуслуги», в МФЦ и клиентских офисах Соцфонда. Большую часть данных для оформления пособия специалисты СФ соберут самостоятельно без участия заявителя, но некоторые сведения могут попросить предоставить лично в виде справок.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин приводил пример расчета возврата налога: если прожиточный минимум в регионе составляет 18 тысяч рублей, годовой доход семьи с двумя детьми не должен превышать 1,296 млн рублей, с тремя — 1,62 млн рублей, а с четырьмя — 1,944 млн рублей. При равной зарплате каждый из родителей двух детей получит по 45,36 тыс. рублей, троих — по 56,7 тыс. рублей, а четверых — по 68,04 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты.