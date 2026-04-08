Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

ФАС встала на сторону маркетплейсов в вопросе скидок

Глава ФАС Шаскольский: скидки на маркетплейсах очень важны и их надо сохранить
Скидки на маркетплейсах очень важны и их необходимо сохранить. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет РИА Новости.

«Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей», — сказал Шаскольский на тарифной конференции ФАС.

В ноябре прошлого года главы крупнейших российских банков направили совместное обращение в Госдуму, в котором разъяснили свою позицию по поводу скидок на маркетплейсах. Кредитные организации подчеркнули, что маркетплейсы «манипулируют информацией в СМИ». Банки отметили, что не выступают против скидок на маркетплейсах, а призывают к единству оплаты.

По их мнению, привязка скидки и цены товара к конкретному платежному инструменту сужает выбор и может вводить людей в заблуждение. В релизе банков подчеркивается, что покупатель должен получать обещанную выгоду в независимости от банка-эмитента, выпустившего карту, или способа оплаты заказа.

Вероятно, имеется в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.

Против «внутренних» скидок маркетплейсов ранее также выступала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее в Минфине предложили поэтапно ввести НДС в 22% для маркетплейсов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!