ФАС встала на сторону маркетплейсов в вопросе скидок

Скидки на маркетплейсах очень важны и их необходимо сохранить. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет РИА Новости.

«Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей», — сказал Шаскольский на тарифной конференции ФАС.

В ноябре прошлого года главы крупнейших российских банков направили совместное обращение в Госдуму, в котором разъяснили свою позицию по поводу скидок на маркетплейсах. Кредитные организации подчеркнули, что маркетплейсы «манипулируют информацией в СМИ». Банки отметили, что не выступают против скидок на маркетплейсах, а призывают к единству оплаты.

По их мнению, привязка скидки и цены товара к конкретному платежному инструменту сужает выбор и может вводить людей в заблуждение. В релизе банков подчеркивается, что покупатель должен получать обещанную выгоду в независимости от банка-эмитента, выпустившего карту, или способа оплаты заказа.

Вероятно, имеется в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.

Против «внутренних» скидок маркетплейсов ранее также выступала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее в Минфине предложили поэтапно ввести НДС в 22% для маркетплейсов.