«Вызвал удивление»: суд арестовал подозреваемого в нападении на педагога в Добрянке

В Пермском крае суд избрал меру пресечения молодому человеку, которого подозревают в нападении на учительницу в Добрянке. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным издания, изначально мать несовершеннолетнего просила о домашнем аресте, но суд к ее словам не прислушался. 17-летнего юношу отправили в СИЗО на два месяца.

«Парень свою вину признал и не стал возражать по поводу приговора, чем вызвал удивление адвоката», – сообщается в публикации.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после инцидента в школе Пермского края. По версии следствия, он напал на учительницу, ударив ее ножом несколько раз. В результате она получила серьезные травмы, ее не спасли.

Причиной произошедшего, как на допросе рассказал сам школьник, стало то, что педагог его «гнобила». В беседе с журналистами адвокат добавила, что учительница нередко говорила, что ее ученик не получит аттестат и «у него ничего в жизни не будет».

