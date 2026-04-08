Бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала подход Запада к переговорам с Россией

Многие страны выступают против переговоров с Россией, так как «довольны» существующим положением дел. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отметила, что в мире существует «широкая международная поддержка» переговоров с Ираном, ХАМАС и талибами (движение внесено в список террористических организаций) (движение признано террористическим), однако переговоры с президентом России Владимиром Путиным встречают «яростное сопротивление», подчеркнула Мендель.

«Те, кто выступает за мир на Украине, как правило, поддерживают переговоры с Москвой. Однако многие другие, похоже, довольны нынешним статус-кво, при котором Украина медленно разрушается, и настаивают при этом на некоем «достоинстве». Слишком часто это так называемое «достоинство» пропитано кровью», — написала она.

Также Мендель подчеркнула, что она не может понять, почему переговоры с ХАМАСом, талибами и Ираном «считаются приемлемыми», а с президентом России Владимиром Путиным — нет.

В апреле Мендель написала, что разговоры о «безальтернативности» конфликта на Украине говорят о «полном провале» дипломатических усилий по урегулированию кризиса.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта не зашли в тупик, однако США выступают за организацию встречи на своей территории, от чего Россия отказывается, предлагая в качестве локации для встречи Турцию или Швейцарию.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет, когда переговорщики США освободятся от «иранских дел». Также посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник отметил, что ни Россия, ни Украина, ни США не отказывались от переговоров.

