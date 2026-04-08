Одна из стран Персидского залива впервые с 28 февраля открыла воздушное пространство

Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство для полетов самолетов гражданской авиации. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Бахрейна открылось, но все рейсы, как следующие в местные аэропорты, так и транзитные, подлежат предварительному согласованию и одобрению со стороны управления гражданской авиации страны», — уточнил он.

Как отметил источник, несоблюдение требования предварительного согласования может привести к отказу во входе в воздушное пространство страны. По его словам, такой порядок действует до 8 июля.

8 апреля власти Ирака открыли воздушное пространство на фоне перемирия Вашингтона и Тегерана.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на украинском ТВ заявили о «победе» Украины над Ираном.