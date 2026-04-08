Мерц попытался вернуть хорошие отношения с Трампом разговором о НАТО

В ходе телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом обсуждалось будущее НАТО — его сохранение и поддержание единства. Об этом заявили источники в правительстве ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

По их словам, беседа состоялась по инициативе Мерца и была короткой, но содержательной: политики обсудили перемирие в Иране и «трансатлантические отношения».

Канцлер ФРГ попытался восстановить свои отношения с президентом США, которые были «изначально хорошими», но серьезно пострадали из-за отказа Германии поддержать разблокировку Ормузского пролива силовыми методами.

Немецкое издание Spiegel, статью которого цитирует агентство, утверждает, что немецкие власти пытаются любыми способами помешать усугублению раскола в НАТО, поскольку заинтересованы в получении американской военной поддержки и участии США в помощи Украине.

Издание прогнозирует, что в ближайшие дни Мерц может предпринять еще одну попытку наладить отношения с Вашингтоном.

Недавно Трамп критиковал НАТО, называя военный блок бумажным тигром. Он утверждал, что его российский коллега Владимир Путин осведомлен о слабости Североатлантического альянса, поэтому это объединение его не пугает.

Ранее Путин сравнил Трампа с танком.