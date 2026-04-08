Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Мерц попытался вернуть хорошие отношения с Трампом разговором о НАТО

IMAGO/Kugler, Steffen/BPA/Global Look Press/House Select Committee/AP

В ходе телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом обсуждалось будущее НАТО — его сохранение и поддержание единства. Об этом заявили источники в правительстве ФРГ, пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

По их словам, беседа состоялась по инициативе Мерца и была короткой, но содержательной: политики обсудили перемирие в Иране и «трансатлантические отношения».

Канцлер ФРГ попытался восстановить свои отношения с президентом США, которые были «изначально хорошими», но серьезно пострадали из-за отказа Германии поддержать разблокировку Ормузского пролива силовыми методами.

Немецкое издание Spiegel, статью которого цитирует агентство, утверждает, что немецкие власти пытаются любыми способами помешать усугублению раскола в НАТО, поскольку заинтересованы в получении американской военной поддержки и участии США в помощи Украине.

Издание прогнозирует, что в ближайшие дни Мерц может предпринять еще одну попытку наладить отношения с Вашингтоном.

Недавно Трамп критиковал НАТО, называя военный блок бумажным тигром. Он утверждал, что его российский коллега Владимир Путин осведомлен о слабости Североатлантического альянса, поэтому это объединение его не пугает.

Ранее Путин сравнил Трампа с танком.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
