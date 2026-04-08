Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся атаке

Беспилотник нанес удар по ключевому нефтепроводу Восток-Запад в Саудовской Аравии, по которому осуществляется транспортировка нефти из Персидского залива к экспортным портам на Красном море. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По их словам, дрон атаковал одну из нефтеперекачивающих станций.

Как отмечает издание, нефтепровод протяженностью 1200 километров стал важнейшим объектом нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии после почти полной приостановки судоходства через Ормузский пролив из-за военных действий в регионе. Госкомпания Saudi Aramco с помощью этого трубопровода перенаправляет нефть в объеме до 7 млн баррелей в сутки в порт Янбу на Красном море.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский президент также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее стало известно, сколько будет стоить нефть после перемирия США и Ирана.

 
