ПВО работает в столице Ирана впервые после достигнутого с США перемирия

В Тегеране работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Подробности не приводятся.

Это первое сообщение о работе средств ПВО в иранской столице после того, как было достигнуто перемирие в конфликте США и Израиля с Ираном.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский президент также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

