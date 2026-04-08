На Украине захотели переименовать ТЦК

Украинские Территориальные центры комплектования (ТЦК), которые являются аналогами военкоматов, могут переименовать в «Офисы призыва» или «Офисы комплектования». Об этом изданию Liga.net рассказал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Будет слово «офис». Как оно есть в названиях «Офис президента», «Офис генерального прокурора», так и здесь будет офис», — отметил он.

По словам Костенко, также в планах Минобороны Украины — разделить функции ТЦК, в частности социальную функцию и функцию призыва. И «Офисом призыва» (или «Офисом комплектования») будет называться структура, ответственная за мобилизацию. При этом нардеп выразил сомнение в том, что реформа изменит что-либо в мобилизационных мероприятиях на Украине.

Кроме того, депутат сообщил, что рассматривается и идея наделить Национальную полицию функцией мобилизации. Однако украинские правоохранители выступают против этого, отметил он.

В марте нардеп Федор Вениславский сообщил, что к апрелю на Украине планируется введение новых норм мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, в том числе Киева. Также в марте СМИ сообщали о том, что на Украине начали привлекать женщин для участия в мобилизации.

В конце января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона украинцев.

Ранее на Украине руководство ТЦК уволили после коррупционного скандала.