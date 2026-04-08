На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница

На Кипре в возрасте 98 лет умерла ветеран ВОВ, блокадница Галина Мацкина

На Кипре скончалась ветеран Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Ленинграда, Галина Мацкина. Об этом сообщило посольство РФ на Кипре в Telegram-канале.

Блокадницы не стало 6 апреля в возрасте 98 лет. В посольстве отметили, что Галина Борисовна принадлежала к поколению людей, чья судьба связана с самыми трагическими и одновременно героическими страницами истории России.

Во время блокады Ленинграда Мацкина была еще подростком. Ей довелось испытать на себе тяжелейшие испытания осажденного города. Позже ее эвакуировали через Ладожское озеро по Дороге жизни, которая стала спасением для тысяч ленинградцев. Спустя десятилетия блокадница продолжала хранить память о событиях военных лет, передавая подрастающему поколению информацию о подвиге народов Советского Союза, спасших мир от «коричневой чумы» нацизма.

В 2025 году посол России на Кипре Мурат Зязиков от имени президента РФ Владимира Путина вручил Галине Борисовне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В дипмиссии выразили искренние соболезнования родным и близким ветерана ВОВ, назвав ее человеком большой судьбы.

Ранее в Петербурге в возрасте 105 лет скончалась ветеран Полина Громова.