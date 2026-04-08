Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова ответила шуткой про «напугали ежей...» на угрозы из Армении

Захарова не стала всерьез комментировать угрозы о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировал эмоциональное заявление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Ее слова приводит ТАСС.

«Я не хочу комментировать серьезно заявления эмоциональных политиков, которые тем более делали столько и таких неоднозначных заявлений», — сказала Захарова.

В ответ она лишь отшутилась, заявив, что эта ситуация напоминает ей «угрозы ежу обнажением своих возможностей» (в оригинале — «испугал ежа голой задницей»). Дипломат добавила, что на тему ОДКБ Россия «чего только не наслушалась».

До этого Ален Симонян пригрозил, что Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый в страну газ. При этом он добавил, что сомневается в повышении цен на фоне недавних переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно о жестком разговоре Путина и Пашиняна в Кремле.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
