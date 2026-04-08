Захарова ответила шуткой про «напугали ежей...» на угрозы из Армении

Захарова не стала всерьез комментировать угрозы о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировал эмоциональное заявление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Ее слова приводит ТАСС.

«Я не хочу комментировать серьезно заявления эмоциональных политиков, которые тем более делали столько и таких неоднозначных заявлений», — сказала Захарова.

В ответ она лишь отшутилась, заявив, что эта ситуация напоминает ей «угрозы ежу обнажением своих возможностей» (в оригинале — «испугал ежа голой задницей»). Дипломат добавила, что на тему ОДКБ Россия «чего только не наслушалась».

До этого Ален Симонян пригрозил, что Армения выйдет из ЕАЭС и ОДКБ, если Россия повысит цены на поставляемый в страну газ. При этом он добавил, что сомневается в повышении цен на фоне недавних переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно о жестком разговоре Путина и Пашиняна в Кремле.