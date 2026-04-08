В Госдуме призвали отобрать у застройщиков 5% пустых квартир

Российским властям следует обязать застройщиков отдавать 5% пустующих квартир под социальное жилье. С такой идеей выступил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, таким образом в стране удастся хотя бы частично решить проблему расселения аварийного жилья, планы по которому за последние три года провалили более трети регионов.

Миронов отметил, что некоторые субъекты федерации не вкладывали собственные средства в программу расселения аварийного и ветхого жилья, действующую с 2019 года, и не возвращали деньги, выделяемые им на эти цели из федерального бюджета.

При этом обветшание жилого фонда происходит куда быстрее, чем расселение, констатировал депутат, призвав увеличить федеральное финансирование этой программы.

Если застройщики будут обязаны передавать часть непроданных квартир под социальное жилье, проблема начнет решаться, убежден лидер «Справедливой России». В пример он привел Францию, где на эти цели отводится каждая пятая квартира в новостройках.

Миронов напомнил, что из-за высокой ключевой ставкеи и изменения условий программы льготной ипотеки спрос на новые квартиры в России сократился, и застройщики начали жаловаться на рост объема нераспроданного жилья на первичном рынке.

