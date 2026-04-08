Число жертв последних израильских ударов по Ливану возросло до 112 человек

Число жертв последних израильских ударов по Ливану возросло до 112 человек, раненных — до 837. Об этом сообщили в минздраве страны.

«Удары противника по столице и другим районам привели к 112 погибшим и 837 раненым, по обновленным, не окончательным данным», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.