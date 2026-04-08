Израиль заявил об ударе по командиру «Хезболлы»

Армия Израиля нанесла удар по командиру «Хезболлы» в Бейруте

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по командиру движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по командиру «Хезболлы» в Бейруте. Подробности появятся позже», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.