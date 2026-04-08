Спасаясь от диабета, сахалинка согласилась на операцию, и получила гангрену кишки

РЕН ТВ: на Сахалине женщина впала в кому после операции на желудке
Сахалинке понадобилась помощь медиков после резекции желудка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина по имени Светлана пришла на консультацию к хирургу, который убедил ее в необходимости провести эту операцию малоинвазивным путем. Таким образом она могла избежать диабета.

Вмешательство было дорогим, часть суммы пациентка перевела специалисту на личную карту. Спустя три дня ее выписали, но дома она стала рвать и почувствовала головокружение.

В больнице выяснилось, что в брюшную полость ей попали сгустки крови, у нее диагностировали гангрену тощей кишки. Светлана провела две недели в коме. Медики прооперировали ее, вырезав около метра кишечника.

Как рассказала сама пациентка, хирург, проводивший резекцию, узнал о ситуации, но якобы даже не извинился.

В беседе с журналистами врач заявил, что анализы позволяли провести операцию, а последствия появились из-за другого заболевания. Он отрицает свою вину.

Светлана хочет привлечь хирурга к ответственности. Она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в России создали ИИ-модуль для планирования операций на легких.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
