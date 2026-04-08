«Даже на тренировках не проигрывал с таким счетом»: Медведев о разгроме в Монте-Карло

Первая ракетка России Даниил Медведев в интервью «Больше!» высказался о своем поражении во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Если честно, в принципе, как и каждый год, тренировки на грунте были не самые лучшие. Но на тренировках я не проигрывал со счетом 0:6, поэтому не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться, попасть в корт, попасть в подачу даже. Подавал, в принципе, хорошо на тренировках, поэтому непонятно, что случилось, но уже ничего не изменишь», — сказал Медведев.

Медведев потерпел поражение со счетом 0:6, 0:6 от 90-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини.

С турнира в Монте-Карло во втором круге также вылетел россиянин Андрей Рублев. На старте соревнований свое выступление завершил соотечественник Карен Хачанов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

