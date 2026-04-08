В МИД России отреагировали на связанное с Карабахом требование Азербайджана

Москва ответит Баку по дипломатическим каналам на требование Азербайджана не использовать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет», — сказала она.

Также дипломат отметила ключевую роль, которые Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона «последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном».

До этого в азербайджанском МИД заявили, что во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также после нее официальные лица России в рамках публичных обсуждений подняли вопросы, «относящиеся исключительно к внутренним делам Азербайджана». После этого Баку по дипломатическим каналам сообщил российской стороне, что «использование Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях» является «недопустимым».

Ранее в Кремле попросили не делать отсылок к России в вопросе обсуждения Карабаха.