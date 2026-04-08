Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД России отреагировали на связанное с Карабахом требование Азербайджана

Владимир Федороенко/РИА Новости

Москва ответит Баку по дипломатическим каналам на требование Азербайджана не использовать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет», — сказала она.

Также дипломат отметила ключевую роль, которые Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона «последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном».

До этого в азербайджанском МИД заявили, что во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также после нее официальные лица России в рамках публичных обсуждений подняли вопросы, «относящиеся исключительно к внутренним делам Азербайджана». После этого Баку по дипломатическим каналам сообщил российской стороне, что «использование Карабахского региона Азербайджана в политических спекуляциях» является «недопустимым».

Ранее в Кремле попросили не делать отсылок к России в вопросе обсуждения Карабаха.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!