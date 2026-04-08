Крупнейший производитель корейской растворимой лапши в июне откроет «дочку» в РФ

Korea Herald: южнокорейская Nongshim объявила об открытии компании в РФ в июне

Южнокорейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim в июне откроет дочернюю компанию в России, пишет The Korea Herald.

Московский офис будет выполнять функции коммерческого хаба для стран СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, и должен помочь компании выйти на евразийский рынок.

«Nongshim планирует открыть дочернюю компанию в России в июне, чтобы использовать растущий в стране спрос на корейскую лапшу быстрого приготовления», — пишет газета.

В пресс-релизе на сайте самого производителя говорится о высоком интересе российских потребителей к рамену из-за увлечения всем корейским, включая кей-поп и дорамы. По оценкам аналитиков, эта тенденция позволяет рынку лапши быстрого приготовления в РФ расти примерно на 10% ежегодно.

Импорт корейской лапши в РФ в прошлом году достиг $52 млн и на 58% превысил показатели 2024-го, а к 2030 году, если верить прогнозам аналитиков, вырастет до $1,05 млрд.

Параллельно другая корейская корпорация — Orion (производитель продукции под брендом ChocoPie) — вкладывает $162,6 млн в строительство своего второго завода в Тверской области, который должен открыться осенью 2027 года. За счет этого предприятия производитель собирается вдвое увеличить объем выпуска своей продукции — до $508 млн.

По данным Orion, в 2024 году ее российский завод был загружен на 123,3% — то есть больше проектной мощности, а продажи на отечественном рынке за пять лет выросли почти вчетверо — до $229,9 млн.

