В РПЦ назвали признак приближения Второго пришествия

Викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Силуан в беседе с РИА Новости назвал признак приближения Второго пришествия.

По словам представителя Русской православной церкви, есть поверье, что отсутствие Благодатного огня накануне Пасхи предвещает пришествие Христа. Однако оно не библейское, отметил епископ. В Священном Писании есть более важные признаки приближающего конца человечества.

«Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак скорого Второго пришествия, чем схождение или несхождение Благодатного огня», — сказал он.

Второе пришествие — это религиозное понятие, связанное с ожидаемым возвращением божественной фигуры в конце времен, которое играет ключевую роль в эсхатологии (учении о конечных судьбах мира и человечества) в христианстве и исламе.

До этого председатель Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов заявил, что бояться конца света не стоит, потому что это дело не христианское. По его словам, первые христиане относились к наступлению конца света не со страхом перед Антихристом, а с радостью от приближения Царствия Божия. Он напомнил, что Иисус Христос говорил, что времена и сроки конца света никто, кроме Отца Небесного, не может определить. Протоиерей добавил, что личная встреча с Богом может наступить у каждого человека в любой день.

