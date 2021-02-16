В России вводят штрафы за нарушения деятельности иноагентов

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях во вторник, 16 февраля, законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента.

В соответствующем документе указано, что СМИ и интернет-изданиям будет грозить штраф за распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалах без соответствующей маркировки о его особом статусе.

Так, для физлиц будет предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Такие же штрафы будут грозить за распространение сведений в СМИ об НКО или общественном объединении, включенных в реестр иноагентов, без специальной маркировки.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иностранными агентами в РФ, которые занимаются на территории страны политической деятельностью на средства других государств.