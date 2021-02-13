В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 рейсов из-за снегопада

В московских аэропортах задержан и отменен 41рейс из-за продолжительного снегопада, следует из данных «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 8.55 мск во Внуково задерживаются 7 рейсов.

В Шереметьево 4 рейса задерживаются, еще 1 отменен.

Больше всего отстает от расписания аэропорт Домодедово, там задержано 27 рейсов и 2 отменены.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия повлияли и на дорожную ситуацию в столице. К 6 утра на дорогах образовались девятибалльные пробки.