С начала снегопада в Москве выпало свыше 65% месячной нормы осадков

В ночь с 12 на 13 февраля в Москве выпало 15 мм осадков. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на метеобюро Москвы.

Всего с начала снегопада выпало 24 мм осадков.

«Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада — 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы», — говорится в сообщении.

До этого снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.

По последнему прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. При этом в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.