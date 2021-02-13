Меланья Трамп открыла «Офис Меланьи Трамп»

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Меланья Трамп сообщила об открытии «Офиса Меланьи Трамп». Об этом она пишет у себя в Twitter.

«Меланья Трамп объявляет об открытии Офиса Меланьи Трамп. Следите за новостями и обновлениями этой учетной записи», — говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее просветительской инициативы Be Best