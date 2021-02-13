Биолог: вакцинированные от COVID-19 могут оставаться распространителями вируса

Вакцинированные от COVID-19 люди могут оставаться распространителями вируса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни», — сказала Баранова.

Она отметила, что вакцинация не избавляет от необходимости носить маску.

Во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. Препарат стал первой в мире рабочей вакциной от COVID-19. Его разрабатывал центр им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.