Делегатам Всебелорусского собрания предложили выпить по сто грамм водки
Антон Демидов
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Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума предложили выпить по 100 грамм водки, передает РИА «Новости».
Как сообщается, на форуме для них два дня подряд накрывали столы. При этом в первый день мероприятия алкогольных напитков на столах не было.
Отмечается, что делегатам также предлагается отметить заключительный день форума красным и белым вином и различными закусками.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не станет менять конституцию республики.
28 декабря он подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске.
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