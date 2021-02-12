Делегатам Всебелорусского собрания предложили выпить по сто грамм водки

Делегатам Всебелорусского народного собрания во второй день форума предложили выпить по 100 грамм водки, передает РИА «Новости».

Как сообщается, на форуме для них два дня подряд накрывали столы. При этом в первый день мероприятия алкогольных напитков на столах не было.

Отмечается, что делегатам также предлагается отметить заключительный день форума красным и белым вином и различными закусками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не станет менять конституцию республики.

28 декабря он подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске.