Задержаны еще два участника банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет и Федеральная служба безопасности объявили о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, принимавших участие во вторжении на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что задержаны уроженцы и жители Ставропольского края — Терекбаев Ахмет (1968 года рождения) и Авезов Арифулла (1971 года рождения).

Им будет предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж». В настоящее время следователи выясняют, какую роль они играли в вооруженной группе.

В конце октября 2020 года сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух бывших боевиков, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году.