Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у Петропавловска-Камчатского

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского.

Энергетический класс землетрясения составил 10,8.

По данным МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение в населенных пунктах не ощущалось. «Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», — добавили в ведомстве.

5 февраля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении.