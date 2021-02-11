Глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов в стране

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что пик протестов в стране пройден. Его слова приводит ТАСС.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — сказал глава белорусской спецслужбы.

При этом он отметил, что «внешние деструктивные силы» попытаются возобновить акции, однако они не смогут добиться таких целей.

Ранее генпрокурор Белоруссии предложил наказывать участников протестов.

В Белоруссии шесть месяцев подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.