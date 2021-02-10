Марин Ле Пен грозит штраф за перепечатку фотографий террористов

Прокуратура французского города Нантер потребовала оштрафовать лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на €5 тысяч за публикацию в соцсетях, где она использовала фотографии террористов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Пост был сделан еще в 2015 году. Тогда Ле Пен выложила три фотографии, показывающие деятельность террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). Так она ответила журналистам, которые сравнивали ИГ и ее партию.

Изначально СМИ писали, что Ле Пен могут грозить три года лишения свободы и штраф до €75 тыс. Обвиняемая заявила, что в обществе произошла подмена понятий, потому что ее судят за осуждение жестоких убийств.

Ранее политика вызвали в суд из-за расистских высказываний.