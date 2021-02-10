Россиян предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 весной

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что весной возможен рост случаев коронавируса. Ее слова приводит ТАСС.

Как отмечает специалист, весенний и осенний период наиболее комфортны для распространения коронавируса из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха.

«Многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — подчеркнула Пшеничная.

Ранее сообщалось, что приход третьей волны коронавируса в России стоит ожидать к середине весны.