Эпидемиолог рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, кто чаще всего умирает от внебольничных пневмоний, передает РИА «Новости».

«96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста», — сказал он. Также специалист привел данные ВОЗ, согласно которым в 2019 году от пневмонии умерли около миллиона детей.

Горелов отметил, что к группам риска относятся дети до пятилетнего возраста, особенно до двух лет, а также беременные женщины в третьем семестре беременности.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал средство против внебольничной пневмонии.