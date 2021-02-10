Минск просит Москву выдать обвиняемого в сопротивлении милиционеру на протестах

Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру России запрос об экстрадиции Алексея Кудина, которого обвиняют в сопротивлении милиционеру на несанкционированном протесте после президентских выборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Белоруссии.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее Кудина задержали в Москве.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Спортсмену грозит до пяти лет тюремного заключения.