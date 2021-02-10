Вечерняя школа горит в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске загорелась вечерняя школа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС РФ.

«В 05:15 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Горно-Алтайск, улица Бориса Головина, 6. Происходит возгорание в деревянном двухэтажном здании в котором располагается вечерняя школа на площади 200 кв. метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 102 человека были эвакуированы, включая 80 детей.

По предварительным данным, пострадавших нет.