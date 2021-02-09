Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Сыктывкаре

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по республике Коми.

Отмечается, что инцидент произошел в доме на улице Старовского в 6.10 во вторник, 9 февраля. По данным ведомства, все погибшие были взрослыми, в настоящее время устанавливаются их личности.

Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 07.55. В ликвидации огня были задействованы 20 человек и шесть единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за крупного пожара в школе.