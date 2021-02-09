Более половины россиян признались, что слушают радио

На сегодняшний день 55% жителей России слушают радио, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

77% радиослушателей выбирают музыкальные программы, 44% — отдают предпочтение выпускам новостей, 22% опрошенных выделяют научно-познавательные программы.

Притом 25% респондентов интересуются, прежде всего, прогнозом погоды, 7% — в первую очередь, ждут информацию о пробках на дорогах.

На вопрос о том, где обычно радиослушатели включают радиопрограммы, 59% россиян назвали личный транспорт, 34% — дом, 22% — работу.

Всероссийский опрос был проведен 7 февраля 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.