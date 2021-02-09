РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации вакцины «Спутник V», сообщили в фонде.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы, говорится в заявлении.

Уточняется, что скорость одобрения заявки определяется EMA.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее «Спутник V» прошел этап научной консультации лекарственного регулятора ЕС.