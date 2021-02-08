В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Бондаренко
Катерина Медведева
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В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
«Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко», — написал он в Twitter.
Рашкин отметил, что областной депутат успел только позвонить и сообщить об этом, затем у него отобрали телефон.
Причина задержания пока не приводится.
Ранее сообщалось о задержании муниципального депутата в Москве.
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