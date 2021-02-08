В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Бондаренко

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

«Полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко», — написал он в Twitter.

Рашкин отметил, что областной депутат успел только позвонить и сообщить об этом, затем у него отобрали телефон.

Причина задержания пока не приводится.

Ранее сообщалось о задержании муниципального депутата в Москве.